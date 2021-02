Warner Bros. får sterk kritikk for å ta patent på Nemesis-systemet

Du ser på Annonser

Warner Bros. har i flere omganger siden lanseringen av Middle-earth: Shadow of Mordor prøvd å ta patent på det nå ikoniske Nemesis-systemet, som forvandler alminnelige fiender til potensielle rivaler.

Nylig lyktes de faktisk med dette, men nå får de sterk kritikk fra diverse hjørner av bransjen for å ta patent på designelementer som burde kunne bli benyttet av alle. Blant kritikerne finner vi Thomas Was Alone-utvikleren Mike Bithell, som kaller patentet for "gross" på Twitter:

"This is really gross, especially for a franchise that built its brilliant nemesis system on top of a whole heap of mechanics replicated from other games. As all games do. Because that's how culture and creativity works. Be a better neighbor, WB."

Det er riktig at Middle-earth-serien er konstruert med bruk av mekanikker som hyppig brukes i andre spill også. Likevel er de altså ikke villige til å dele Nemesis-systemet sitt i det hele tatt.