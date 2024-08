Warner Bros. kan vurdere å selge videospilldivisjonen etter Suicide Squad-flopp

HQ

Du er kanskje ikke klar over dette, men tilbake i 2020 ble Warner Bros. sin videospilldivisjon nesten solgt for rundt 4 milliarder dollar. Det ble imidlertid ansett som for verdifullt til å losse. Etter suksessen med Hogwarts Legacy et par år senere så det ut til at beslutningen om å ikke selge var god.

Så kom Suicide Squad: Kill the Justice League, et spill som viste seg å være et skritt for langt i retning av live-service som bærebjelken i Warner Bros. sine spill, og salget viste seg å være så lavt at WB kanskje vurderer å selge igjen. Det er i hvert fall ifølge Puck News, som lister opp en høy sannsynlighet for spillsalg/sannsynlighet i sin oversikt over potensielle deler av Warner Bros. som kan bli solgt.

Ifølge LightShed-medieanalytiker Rich Greenfield, selv om Warner Bros. solgte sin spilldivisjon, ville det ikke få samme pris som i 2020. "Selv om de absolutt fortsatt kan selge det i dag, har bransjen avkjølt seg dramatisk, og dens egne formuer har lidd med det nylige tapet på Suicide Squad-spillet," skrev han.

Synes du Warner Bros. bør selge spilldivisjonen sin?