Warner Bros. kjøper skaperne av MultiVersus

HQ

Vi har sett Warner Bros. Discovery prøve å selge spilldivisjonen sin, fulgt trenden med å gjøre en rekke permitteringer og kansellere ganske mange prosjekter de siste årene, så du hadde kanskje ikke sett kveldens kunngjøring komme.

Warner Bros. bekrefter at de har kjøpt opp MultiVersus-utviklerne Player First Games. Vi får ikke vite hvor mye WB måtte betale eller noe sånt, men det virker i det minste som om det gigantiske selskapet er fornøyd med hvordan den virkelige lanseringen av MultiVersus har gått så langt, selv om det ser ut til å være mindre populært enn da det var i beta.

La oss håpe dette betyr at Harry Potter, Frodo Lommelun, Westworlds The Man in Black og andre figurer som dukker opp på mange ønskelister kommer til MultiVersus før snarere enn senere.