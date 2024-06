Warner Bros. lover Suicide Squad skal levere alt som er lovet

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League var og er en katastrofe, og akkurat nå er det så få spillere at det er vanskelig å forestille seg at Rocksteady i det hele tatt vil levere det lovede innholdsveikartet. Dette ble ikke bedre av Jason Schreiers etterforskning, som fant at spillet for øyeblikket bare mottar "litt barebones-støtte, definitivt ikke så mye som de opprinnelig hadde planlagt."

Men nå har Warner Bros. endelig gjort det klart for IGN, at det nåværende veikartet vil bli implementert av Rocksteady, så støtten vil ikke bli trukket tilbake når som helst snart:

"Warner Bros. adresserte denne samfunnets bekymring og sa til IGN at Rocksteady vil se ut Suicide Squad: Kill the Justice League's første år med støtte, men nektet å kommentere hva som skjer etterpå. "Vi diskuterer ennå ikke noe som ikke er kunngjort," la en talsperson til."

Som det fremgår av talspersonens uttalelse, ønsker de ikke å kommentere støtten utover veikartet, noe som naturligvis får deg til å lure på hvor sannsynlig det er at spillet faktisk vil fortsette å kjøre etter at de har levert det lovede innholdet.