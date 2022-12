Warner Bros. skrotet Batman Beyond-film med Michael Keaton

HQ

Før James Gunn og Peter Safran tok over roret for DC, ble flere prosjekter skrotet hos Warner Bros. Batgirl fikk blant annet aldri se dagens lys og nå har det blitt oppdaget at en Batman Beyond-film med Michael Keaton som Bruce Wayne også ble avlyst. Christina Hodson, som skrev manusene til Birds of Prey, The Flash og Batgirl, skulle skrive manuset til denne filmen også, men da Gunn og Safran tok over fikk hun beskjed om å slutte umiddelbart. I tillegg ryktes det at Michelle Pfeiffer skulle spille Catwoman igjen og at filmen skulle inneholde en romanse mellom Batman og Catwoman.

