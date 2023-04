Warner Bros. vil lage en TV-serie basert på Harry Potter-bøkene

HQ

Bloomberg rapporterer at nettverkets morselskap, Warner Bros., er i sluttfasen av å forhandle om en avtale om å bringe den elskede bokserien av den anerkjente forfatteren JK Rowling til både kabel og deres streamingplattform HBO Max. Hvis alt går bra, vil hver sesong av showet være basert på en av de syv bøkene i serien, noe som betyr en syv sesonger som tar oss med på den mest magiske reisen som noen gang er laget.

Serien forventes å være hjørnesteinen i en helt ny strømmestrategi som Warner Bros. har jobbet med, og derfor går de all-in med Harry Potter-universet. Rapporten indikerer også at både David Zaslav, administrerende direktør i Warner Bros. Discovery, og HBO-sjef Casey Bloys, bruker all sin muggle magi for å overbevise Rowling om å komme om bord for å produsere den nye serien.

Etter den enorme suksessen med Hogwarts Legacy, er Potter-serien mer populær enn den har vært siden Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 ble utgitt i 2011. Det er ingen overraskelse å se Warner gjøre mer med Rowlings univers, og for å være ærlig føltes hele skoleårene alltid litt trange i de ellers underholdende filmene, og en sesong av en TV-serie ville gi mye mer plass til alt som skjer i hver bok.

Hekser og trollmenn har mange grunner til å smile, og bør gjøre tryllestavene sine klare, for det virker som om vi har en fantastisk tur gjennom trollmannsverdenen til Harry Potter i en ikke altfor fjern fremtid.