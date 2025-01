Warner Games-sjefen David Haddad går av

HQ

Etter 12 år ved roret ble det i dag avslørt at David Haddad, sjefen for Warner Bros. Games Interactive, at han forlater sin stilling, og at det nå aktivt søkes etter en erstatter. I mellomtiden vil Haddad forbli i sin rolle i tre måneder for å sikre en så smidig overgang som mulig.

I løpet av sin tid hos Warner Bros har Haddad overvåket utviklingen og lanseringen av flere suksessrike titler, inkludert Hogwarts Legacy, Game of Thrones: Conquest og Mortal Kombat 1. Han var også hovedansvarlig for fiaskoen Suicide Squad: Kill the Justice League, som ble mildt sagt dårlig mottatt og kostet Warner Games dyrt.

Hvorvidt Haddad ble oppfordret eller på en eller annen måte presset til å forlate sin stilling på grunn av fjorårets fiasko, er noe vi bare kan spekulere i. I en siste melding til sine kolleger skrev han følgende melding, som deretter ble delt på X.

"Jeg er så stolt av alt vi har oppnådd sammen på Warner Bros. Games i løpet av min tid i selskapet," sa Haddad. "Det har vært en fornøyelse å jobbe med og bygge opp våre ikoniske spillfranchiser, og jeg kommer til å fortsette å være en entusiastisk støttespiller for dette talentfulle teamets fremtidige prosjekter. Jeg ser frem til å jobbe med neste kapittel i karrieren min, og jeg vil alltid være takknemlig for min tid hos Warner Bros. games."

Hvem som kan ta over Haddads rolle er fortsatt uklart, men vi vil finne ut av det i løpet av de kommende månedene.