Warner: Hogwarts Legacy 2 "er en av de største prioriteringene"

Til tross for trusler om boikott og lignende, ble Hogwarts Legacy det mest solgte spillet i 2023. At det ville komme en oppfølger var åpenbart fra starten av, og har siden blitt mer eller mindre bekreftet av Warner via intervjuer og stillingsannonser.

Nå har også Warners finansdirektør Gunnar Wiedenfels bekreftet (i forbindelse med Bank of America's 2024 Media, Communications & Entertainment Conference) at spillet er på vei, og sier også at det har høyest mulig prioritet:

"En etterfølger til Hogwarts Legacy er åpenbart en av de største prioriteringene om et par år. Så det er absolutt et betydelig vekstbidrag fra den [spill]virksomheten i våre strategiske utsikter her."

Hogwarts Legacy fikk aldri noen DLC, så man kan anta at utviklerne umiddelbart begynte å jobbe med oppfølgeren. Om Warner har tenkt å fortsette i samme spor med et nytt enspillereventyr, eller om de har tenkt å prøve å gjøre noe levende tjenestemessig ut av det, gjenstår å se om noen år.

Takk Variety