Warner kansellerer planlagt DLC og Definitive Edition for Hogwarts Legacy

Den siste spikeren i kisten for Hogwarts Legacy - og for de av dere som fortsatt håpet på nytt innhold eller den lenge ryktede "Definitive" -utgaven - er det på tide å gi slipp. Warner har offisielt kunngjort at begge deler er skrinlagt. Det betyr ingen utvidelse og ingen ultimate utgave av spillet som så mange fans håpet på, og som opprinnelig var planlagt utgitt senere i år.

Ifølge Bloomberg ble avgjørelsen tatt tidligere denne uken og er delvis knyttet til bekymringer om at mengden nytt innhold rett og slett ikke var nok til å rettferdiggjøre prisen Warner hadde håpet å ta betalt.

Fremover skifter selskapet i stedet fokus til en full oppfølger, som sies å være en av Warners topprioriteter.

Spiller du fortsatt Hogwarts Legacy, og hadde du håpet på en utvidelse?