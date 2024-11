Warner: MultiVersus har underprestert kraftig

HQ

Ting har absolutt ikke gått Warner Bros 'vei de siste to årene. Mens de har hatt suksess med Hogwarts Legacy og Mortal Kombat 1, har de underprestert med Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League og Harry Potter: Quidditch Champions - og nå viser det seg at MultiVersus også har floppet stygt.

IGN rapporterer at finansdirektør Gunnar Wiedenfels innrømmer at spillet har forårsaket tap på nesten 100 millioner dollar, og i forbindelse med den siste kvartalsrapporten sa han :

"Vi tok ytterligere 100 millioner dollar pluss nedskrivninger på grunn av de underpresterende utgivelsene, først og fremst MultiVersus i dette kvartalet, noe som bringer den totale nedskrivningen hittil i år til over 300 millioner dollar i spillvirksomheten vår, en nøkkelfaktor i årets resultatnedgang i studioet."

Fremover vil Warners spilldivisjon primært fokusere på fire serier, nærmere bestemt Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones og DC (spesielt Batman). Ved nærmere ettertanke føles det ikke som om det er seriene som har vært deres største problem, men at de har levert live service-titler som ingen har bedt om med utilstrekkelig kvalitet.

Deres mer tradisjonelle titler som kan nytes offline, som Hogwarts Legacy og Mortal Kombat 1, har klart seg bedre, men det er en reell bekymring for at Warner vil savne denne forbindelsen og ønsker å gjøre Hogwarts Legacy 2 til en flerspillertittel. Så sent som i mars erklærte de til og med at de ønsket å fokusere mer på free-to-play, mobilspill og live-tjenester.