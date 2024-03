Warner Bros. vil fokusere på free-to-play og mobilspill fremover

HQ

Husker du da Warner Bros. Discovery sa at de skulle lage flere live-service-spill i november? Så fikk vi vite at Hogwarts Legacy, et single-player eventyrspill uten live-service-elementer, hadde blitt det mest solgte spillet i 2023. I tillegg har Suicide Squad: Kill the Justice League vært en kommersiell og kritisk fiasko så langt, så man kunne håpe at Warner Bros. ville ombestemme seg. Men det har de tydeligvis ikke gjort.

Gamespot var først ute med å rapportere at Warner Bros. Discovery-spillsjefen J.B. Perrette sa følgende da han diskuterte fremtidig strategi på et Morgan Stanley-foredrag:

"Vi dobler satsingen på spill som et område der vi tror det finnes mange flere vekstmuligheter som vi kan utnytte med de IPene vi har og noen av de mulighetene vi har i studioet, der vi er unikt posisjonert som både utgiver og spillutvikler."

Ganske gode nyheter så langt, ettersom Warner Bros. har forsøkt å selge spillstudioene sine flere ganger opp gjennom årene. Men så fortsetter han med å si noe som knuser hjertet mitt:

"I stedet for bare å lansere et konsollspill, hvordan kan vi utvikle et spill rundt for eksempel Hogwarts Legacy eller Harry Potter, som er en live-tjeneste der folk kan leve og jobbe og bygge og spille i den verdenen på kontinuerlig basis?"

Dette innebærer blant annet å lage gratisspill basert på gigantiske franchiser som DC, Game of Thrones og Harry Potter, samt bringe mange av dem til mobile plattformer. Dette på toppen av å fortsatt investere enda mer i live-service-spill. Drømmen om langt mer stabile inntekter er noe mange spillutgivere har nevnt som en del av de ekstraordinært mange oppsigelsene og nedleggelsene av studioer vi har sett de siste årene. Forståelig, men skuffende for oss som foretrekker polerte enspillerspill.

Hva synes du om dette? Ville du vært villig til å betale enda mer for spill for å unngå dette, være mer åpen for kortere spill, eller hva?