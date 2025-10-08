Warwick banker Teemo ut av den evige fluffen i en ny 2XKO trailer

HQ

I går ble League of Legends-kampspillet 2XKO offisielt lansert i Early Access, og selv om det kanskje var nok for de fleste fans, stoppet ikke Riot Games der, da de også ga oss en ny karakter i Warwick.

Hvis du ikke har sjekket ham ut selv ennå og holder tak i et Champion-token, vil du kanskje se hvor dyrisk denne ulvemannen er. Han river Teemo fra hverandre for å starte traileren, og viser frem kombinasjoner som er langt raskere enn størrelsen hans skulle tilsi, med evnen til å holde kjedene i gang selv etter at en fiendtlig mester har truffet bakken.

Warwick handler om å komme tett på, med ødeleggende angrep som minner meg litt om Sabrewulf fra Killer Instinct. Hvorvidt vi vil være i stand til å få til en ultrakombinasjon med Warwick selv, er ukjent, men som med alle 2XKO -trailere som er avslørt så langt, virker det som om jeg har funnet en ny hovedkamp.