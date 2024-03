Watch Dogs blir film

HQ

Ubisoft er ikke fremmed for å lage filmer og TV-serier basert på franchisene sine. Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rabbids og en blanding av alt i Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix er bare noen av eksemplene vi har sett gjennom årene. Vi kunne ha sett enda mer, for det er sju år siden en The Division-film med Jake Gyllenhaal og Jessica Chastain i hovedrollene ble ryktet og kort tid etter bekreftet, før den gikk i limbo. Tom Hardy var også i samtaler om å være med i en Splinter Cell-film en gang, så det er ikke alle Ubisofts planer som ser dagens lys. Vi får se hva som skjer med prosjektet som ble avslørt i dag.

Deadline melder at New Regency lager en film basert på Watch Dogs, og at Sophie Wilde fra Talk To Me er i samtaler om å være i den. Mathieu Turi (Hostile og The Deep Dark) skal regissere filmen som er skrevet av Christie LeBlanc (Oxygen), men det er i grunnen alt vi har fått vite om prosjektet.

Ikke akkurat like store navn som de som ble knyttet til Rainbow Six-filmen i fjor, men premisset i Watch Dogs er nok til at jeg i det minste er nysgjerrig på en film. Hva med deg?