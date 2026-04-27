Watch Dogs-filmstjerne sier filmatiseringen "river fra hverandre den verden vi lever i i dag"

Watch Dogs -filmen er en av mange kommende videospillfilmatiseringer vi ser frem til. Å ta Ubisofts teknologibaserte 2014-hit til det store lerretet høres ut som et prosjekt med stort potensial, og hovedrolleinnehaver Tom Blyth sier at det han har sett av filmen er spennende, selv om den ikke direkte følger noen av spillenes historier.

I en samtale med ScreenRant kommenterte Blyth at det ikke var mye han kunne si, men at han var spent på å "se den ferdige tingen", etter å ha bare "sett små biter" så langt. Han sa at det han hadde sett så bra ut, men kommenterte også at det er litt av en dreining i historien.

"Jeg tror måten de skrev manuset på ... selv om jeg ikke er spesielt spillinteressert selv, så kjente jeg til spillene. De tok det, og fikk det til å handle om den verden vi lever i i dag. Jeg vil si at jeg tror at filmen virkelig river fra hverandre denne verdenen vi lever i i dag, som er denne online [settingen], farene ved at alt er sammenkoblet og online på samme måte som spillene gjør", forklarte Blythe.

Det moderne elementet kan kanskje få noen fans til å stanse filmen, men vi har tidligere sett videospillfilmatiseringer som har gjort stor suksess ved å gå sine egne veier. Det er ikke alltid den mest populære avgjørelsen, men noen ganger er det best å bringe et slikt interaktivt medium til TV- eller filmpublikummet.