Watch Dogs virker som en serie med en alvorlig identitetskrise. Det originale spillet fra 2014 er et dystert krimdrama, men allerede to år senere gjorde serien en helomvending og ble en fargerik feiring av alt hipt og sosialt. Med fjorårets Watch Dogs: Legion kulminerte det, da spillet mistet enhver form for retning, og du kunne spille som nesten hvilken som helst NPC. Nå er Aiden Pearce fra det opprinnelige spillet tilbake, men kan han føre serien tilbake på en stø kurs?

Watch Dogs: Legion - Bloodline er en singleplayer-utvidelse som kan kjøpes separat eller som del av spillets Season Pass. Etter en uventet oppringning setter den nå 55 år gamle Aiden Pearcekursen mot London. Her skal han stjele et stykke avansert teknologi fra selskapet Broca Tech, men oppdraget går galt, da den flamboyante hackeren Wrench (fra Watch Dogs 2) stjeler gjenstanden foran nesa på ham. Heretter må det usannsynlige paret samarbeide for å beseire Thomas Rempart - en djevelsk sammensmelting av Elon Musk og Jeff Bezos.

Både Aiden og Wrench foretrekker en mer direkte og fysisk tilnærming enn din vanlige operatør. Wrench er en flamboyant hacker som kan kaste stun-granater og tilkalle droner. Han bruker også spesiell ammunisjon som hacker fiender i nærheten når den treffer. Aiden bringer sin ikoniske Blackout-evne som kutter strømmen på alle elektroniske enheter i nærheten, og utover det er han også en fremragende skytter. DLC-en låner til og med litt fra Gears of War og lar Aiden dele ut ekstra skade hvis du timer omladningene dine riktig. Men ettersom vinduet for suksess er utrolig bredt, gir det ikke en ekstra utfordring og føles i stedet mer som en passiv oppgradering. Hvis du foretrekker den stille metoden, har den alltid nyttige edderkopproboten blitt oppgradert og kan nå fly også. Den kan ikke utføre takedowns lenger, men det er en god ting ettersom denne evnen var ekstremt OP.

I tillegg til disse triksene kan du låse opp nye evner og våpen ved å fullføre sideoppdrag for forskjellige karakterer. Disse oppdragene er ganske varierte og består av små historier som knytter seg sammen med handlingen i hovedspillet. Faktisk er sideoppdragene nesten like interessante som hovedoppdraget - dessverre er dette mer en kritikk av hovedkampanjen enn real ros av sideinnholdet. Som i hovedspillet består nesten hele oppdraget av at du infilterer en bygning, hacker en terminal eller to og deretter forlater åstedet. Ingen oppdrag er spesielt minneverdige eller inneholder noen overraskende mål annet enn litt sporadisk kjøring eller dronemoro. Områdene er heller ikke spesielt interessante, ettersom du allerede har besøkt de fleste av dem flere ganger i hovedspillet.

Det hjelper ikke at historien er ganske mangelfull. Forutsetningen er anstendig, da den involverer eksperimentene til Dr. Frankenstein-liknende Skye Larsen - den beste av skurkene fra hovedspillet. Historien berører også temaer som anger og tap, og prøver til og med å komme med noen kommentarer om hvordan Aidens ensomme ulv-tilværelse ikke passer inn i spillets hyperkoblede verden. Men det er bare så kjedelig. Mellomsekvenser har ikke noe liv, historien er forutsigbar og nesten alle karakterer virker som fokusprøvde idealister som mangler noen form for gnist eller ekte personlighet.

DLC-en kan gjennomføres på rundt fem timer, men å fullføre alle sideoppdragene vil nærmest doble tiden. Innholdsmessig er det akseptabelt, men jeg skulle bare ønske utviklerne hadde gjort mer for å gjøre Aidens tur til den britiske hovedstaden litt mer minneverdig. Det er ingen tid til dart eller fotball, ingen ETO å oppdage og ingen nye karakterer å rekruttere. Ingen av disse mekanikkene føltes spesielt spennende i hovedspillet, men i det minste ga de deg noe å gjøre mens du utforsket den vakre byen.

Det virker fortsatt som om Ubisoft ikke helt vet hva de vil med Watch Dogs: Legion. Sesongpasset har tilføyd en telepatisk karakter som kunne ha vært tatt rett fra en superheltfilm, det seneste tillegget er en zombie-modus og nå får vi denne kompetente men dessverre uinspirerte DLC-en. Aiden Pearce kan sikkert finne en ny vei i livet når dette eventyret er over, men det samme kan dessverre ikke sies for Watch Dogs: Legion.