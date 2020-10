Watch Dogs: Legion ser mye bedre ut på Xbox Series X

Du ser på Annonser

Jeg håper at anmeldelsen min gjør det ganske klart at Watch Dogs: Legion dessverre er like upolert og generisk på dagens konsoller som jeg fryktet, men førstnevnte er det heldigvis mulig å gjøre noe med. Da snakker jeg ikke bare om oppdateringer av utgavene som selges nå. Spillet kommer også til Xbox Series-familien den 10. november og PlayStation 5 den 19. november, og nå har vi fått en trailer som virkelig får det til å se ut som om Watch Dogs: Legion blir mye penere på Xbox Series X.

Selv i videospilleren vår og på Youtube er det ingen tvil om at både skyggene og teksturene blir mye bedre, samtidig som at ray tracing gjør sitt for å gjøre London mer realistisk og iøynefallende. Med lovnader om mye kortere lastetider og jevnere bildeoppdatering i tillegg er undertegnede nysgjerrige nok til å i alle fall ta én ny tur til innom London på Series X.