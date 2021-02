Du ser på Annonser

Tidligere i kveld fikk vi lov til å dele Ben sine inntrykk etter å ha testet Watch Dogs: Legion Online, men noe han ikke nevner der er når du kan hacke andre spillere selv.

Det er heldigvis ingen hemmelighet, for Ubisoft sier at Watch Dogs: Legion sin Online-modus blir tilgjengelig for alle den 9. mars. Dermed trenger du ikke å vente lenge om multiplayerhacking høres interessant ut.