Vi har testet Watch Dogs: Legion Online

Du ser på Annonser

Er det én ting Ubisoft er kjent for er det deres open world-spill. Bare i fjor fikk vi Assassin's Creed Valhalla, Immortals: Fenyx Rising og Watch Dogs: Legion, og mens Ubisoft har planer om mange flere open world-prosjekter (Far Cry 6 for eksempel), har sistnevnte av de tre enda et triks oppi ermet - en online-modus. Watch Dogs: Legion Online er i utgangspunktet Watch Dogs-ekvivalenten til Grand Theft Auto Online, og i forkant av lanseringen fikk vi tilbringe noen få timer med den for å se litt av hva den har å by på.

Online-modusen i seg selv er en frittstående opplevelse, men du trenger et eksemplar av Watch Dogs: Legion for å få tilgang til den. Hvis du har spilt hovedspillet vil den ekstra kunnskapen om spillmekanikk og kjennskapen til kartet over London være nyttig, men det er ikke avgjørende på noen måte. Du kan innta online-modusen via hovedmenyen, hvor du dermed må lage din egen DedSec-celle for å kjempe tilbake mot Albion-utpostene som har gjenoppstått. Det betyr at du starter fra bunnen av, og må plukke med deg nye rekrutter fra gatene.

Du ser på Annonser

Basisstilen til Watch Dogs: Legion Online er veldig lik hovedkampanjen, bortsett fra at du denne gangen ikke er alene om kampen. Det vil være andre spillere som streifer rundt i gatene, hver med sin egen DedSec-celle og en rekke operatører, og dere kan slå dere sammen for å fullføre oppdrag, City Events, eller til og med bare jobbe sammen for å forårsake kaos i Londons gater.

Når det gjelder spillmekanikk er det virkelig ikke noe nytt å rapportere: Online-modusen er stort sett bare en samarbeidsversjon av Watch Dogs: Legion. Du kan behandle den åpne verden som din personlige, gigantiske lekeplass, hacke verden, rekruttere hvem som helst, til og med spille solo i store deler av onlineopplevelsen. Og for å gjøre ting enda bedre, spillet i seg selv ser ut til å kjøre like bra som Watch Dogs: Legion gjør. Verden ser fortsatt fantastisk ut, fylt med livlige farger og travle gater, og på toppen av det ser serverne faktisk ut til å fungere bra - jeg opplevde lite lag eller tilkoblingsproblemer i perioden jeg spilte.

Den virkelig forskjellen kommer imidlertid i samarbeidsoppdragene som er tilgjengelige. Fra det jeg så var det tre aktiviteter å delta i: samarbeidsoppdrag med minimum to spillere, de mer utfordrende Tactical Ops for minst tre spillere, og Spiderbot Arena PvP-modusen. Samarbeidsoppdrags-playlisten var i utgangspunktet en haug med små nivåer som ble samlet i en kontinuerlig aktivitet som utgjør noen timer med underholdende historieoppdrag. Tactical Ops er den mer hardcore versjonen av dette der dere må være mye mer koordinert som en gruppe for å beseire en bossliknende fiende på slutten av alt. Spiderbot Arena er derimot en liten PvP-aktivitet som setter dødelige Spiderbots mot hverandre i et "free for all"-oppsett på et lite kart.

Som jeg nevnte tidligere, kan du ta til gatene alene for å fullføre en haug med soloaktiviteter også - selv om disse ser ut til å være veldig endimensjonale. De innebærer å frigjøre en fange, levere en pakke, hacke noens telefon og en rekke andre enkle ting, men poenget er at disse aldri tar lang tid å fullføre og ikke føler jeg at de er så givende eller spennende heller. City Events derimot er en slags Watch Dogs: Legion Online-versjon av Destiny 2s Public Events, der det vil dukke opp et objektiv på kartet hvor spillere kan møtes for å fullføre en felles aktivitet. Vår erfaring med City Events innebar å ødelegge en utrolig "tanky" fiende som forårsaket problemer av en eller annen grunn, og disse var morsomme å fullføre.

Fremgangsmåten i online-modusen kommer i et sesongbasert design og med et Battle Pass-system. Du levler nemlig ikke opp på tradisjonelt vis, i stedet opparbeider du deg et rykte som dermed levler opp Battle Passet ditt for å låse opp belønninger som skins, Influence, Eto og diverse andre ting. Indluence er en nødvendig valuta for å rekruttere nye operatører eller for å skaffe nye oppgraderinger, mens Eto er en valuta som brukes til å kjøpe kosmetikk fra spillbutikken. På slutten av hver sesong (som det forventes å være cirka fire av i året), vil et nytt Battle Pass trå i kraft, og grindingen starter på nytt.

Den mest uvanlige delen av Watch Dogs: Legion Online er imidlertid hvordan det operative systemet fungerer. Da det er en online-modus ville det å ha én karakter å spille som og levle opp ha passet bra - som er tilfellet i Grand Theft Auto Online - men i stedet brukes det samme systemet som i hovedspillet, som betyr at du mangler et definert individ å investere tiden din i. Personlig liker jeg å ha en karakter som er min alene og levle den opp for å utvikle den, og mangelen på dette føltes uvanlig og dro meg litt ut av innlevelsen. Operatørene dine i Online kan heller ikke dø her som i hovedspillet. I stedet blir de arrestert, eller bare utilgjengelige i en stund, men poenget er at du rekrutterer dem, og de vil forbli en del av mannskapet dit for alltid, noe som på en måte ødelegger poenget med risikobelønningssystemet man i utgangspunktet har i kampanjen.

Du ser på Annonser

Fra min tid med online-modusen krøp en tanke inn i hodet mitt - ville dette vært bedre med et Ghost Recon: Wildlands / Breakpoint eller et The Division-design? Refleksjonen til Grand Theft Auto Online fungerer bra, men Watch Dogs: Legion med sine rekrutterbare karakterer utmerker seg i sitt kooperative gameplay. Med et større fokus på bare kooperativt spill over en open world online-opplevelse, kunne denne online-modusen ha blitt noe helt spesielt. Jeg sier ikke at det er dårlig eller kjedelig å spille, men å kunne utforske Watch Dogs: Legion-hovedspillet som en samarbeidsmodus ville nok ha passet denne opplevelsen bedre.

For hva det er verdt ser Watch Dogs: Legion Online ut til å være et fint tillegg til et allerede morsomt spill. Jeg vil imidlertid fortsatt si at dette ser ut til å være et biprodukt til hovedkampanjen, og at spillerne sannsynligvis vil bli skuffet om de håper på en helt ny Watch Dogs-opplevelse. Det så ut til å være mange gode deler å se fram mot, men samtidig sliter jeg fortsatt med å se grunnlaget for en lang levetid innebygd i denne live service-delen slik den er nå.