Watch Dogs: Legion utsetter online-delen for å fikse spillet

Som jeg nevnte i anmeldelsen min er Watch Dogs: Legion en av de minst finpussede spillene Ubisoft har gitt ut på flere år, og problemene har bare bygget seg opp siden den gang med lagringsproblemer og mer. Dette har nå fått velkjente konsekvenser for selskapet.

For i tillegg til å annonsere at en ny oppdatering skal komme til Watch Dogs: Legion denne uken sier Ubisoft at de har bestemt seg for å utsette online-delen som egentlig skulle komme i desember til 2021 for å finpusse både resten av spillet og den.