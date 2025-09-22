Wayne Rooney tilskriver PSP som en nøkkelfaktor til Manchester Uniteds suksess

HQ

Det er ingen annen måte å si det på, Manchester United har falt i unåde. Fotballklubben pleide å være en av, om ikke den beste klubben i engelsk fotball, og noen ganger også i verden, men det siste tiåret har ikke vært like snilt mot laget, og det har hatt langt mindre suksess. Det er mange årsaker til denne nedturen, men et av de største problemene er tilsynelatende Sonys feil, ettersom mangelen på nye håndholdte PlayStation Portable (PSP)-systemer helt klart hindrer laget i å komme tilbake i form.

Det høres kanskje ut som en tåpelig spøk, men i en episode av podcasten The Wayne Rooney Show nylig bemerket spissen, som fortsatt er kjent for å være Man Uniteds rekordmålscorer, at PSP var avgjørende for deres suksess.

I følge VGC uttalte Rooney da han snakket om ankomsten av EA Sports FC 26: "Vet du hva vi pleide å spille? Ikke FIFA. Det er sant, men i Man United tror jeg virkelig at en stor del av suksessen vår skyldtes at vi spilte PSP."

Han fortsatte med å snakke om spillene Man United -spillerne pleide å flokke seg rundt på PSP, og overraskende nok var det ikke FIFA eller et fotballalternativ.

"Nei, ærlig talt, fordi det fikk oss til å kommunisere mer. Vi pleide å spille det på flyet, på lagbussen. Vi spilte 5 mot 5, så det var meg, Rio [Ferdinand], Michael Carrick, John O'Shea, Wes Brown i 5 mot 5. Det het SOCOM, på PSP. Et militærspill.

"Du må snakke, du må være taktisk riktig, gå og gjenopplive folk når de blir drept, og det var en stor del av suksessen vår, tror jeg. Spør noen av spillerne som spilte det samtidig, det var briljant. Og faktisk, hvordan du spilte det spillet reflekterte faktisk den spilleren, hvordan de spilte spillet, det var sprøtt.

"Michael Carrick var en litt snikende rolig en - du kunne ligge og gjemme deg og høre en liten granat sprette forbi der han hadde kastet den. Jeg var bare helt inne, rett i frontlinjen av skyttergravene, inn der. Og det vil kanskje overraske deg, men det var en stor del av suksessen vår."

Rooney bemerket at noen av spillerne på Man United ikke var med på PSP-moroa, ettersom keeper Edwin van der Sar "pleide å bli irritert" og "pleide å prøve å komme seg så langt unna oss som mulig."

Så der har vi det United fans, kanskje løsningen ikke er en ny manager, et nytt stadion, bedre spillere, bedre eierskap eller noe lignende. Kanskje Sony bare trenger å lansere en ny håndholdt konsoll, noe de etter sigende gjør i en eller annen form. Er en United retur på vei...?