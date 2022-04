HQ

I går lansertes Weird West, WolfEye' Studios' isometriske RPG satt i en overnaturlig versjon av Det ville vesten. Vi har allerede delt våre tanker om spillet i vår anmeldelse, men det er ikke det eneste vi har å by på, for vi skal dykke ned i dette interessante spillet i dagens GR Live, der Ben skal utforske dets verden i to timer. Som vanlig kan du få med deg streamen via vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch fra klokken 16. Se også den nyeste traileren nedenfor.