Wendell Pierce fra The Wire og Jack Ryan blir med i Superman

HQ

Enda et navn er lagt til på rollelisten til den kommende Superman (nå bare Superman, og ikke Superman: Legacy). The Wire og Jack Ryans Wendell Pierce har sluttet seg til DC-filmen som Perry White, sjefredaktøren for den fiktive avispublikasjonen The Daily Planet.

The Hollywood Reporter har ennå ikke lagt til så mye mer om denne rollebesetningen, men vi kan utvilsomt forvente at Pierces White kommer til å samhandle ganske ofte med Rachel Brosnahans Lois Lane og David Corenswet når han tar på seg brillene og ikler seg Clark Kent for å stemple inn på 9-til-5-jobben i avisen.

Når det gjelder når Superman forventes å ha premiere, er filmen for tiden under produksjon med en premieredato 11. juli 2025.