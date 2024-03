Superman: Legacy endrer tittel og innspillingen har startet

HQ

En logoavsløring og en table read har gjort det klart at James Gunn og filmteamet nærmet seg starten på innspillingen av den første filmen i det nye DC-universet: Superman: Legacy. De valgte den perfekte dagen å sette i gang på.

James Gunn har gått ut på Instagram for ikke å bare bekreftet at Superman: Legacy rett og slett kommer til å hete Superman, men også at innspillingen startet i dag. Ganske passende, ettersom mange fans anser 29. februar som Kal-Els bursdag. Vi får se om dette betyr at historiedetaljer og lignende begynner å lekke ut, eller om de klarer å holde det hemmelig til juli neste år. Drakten ser i hvert fall kul ut.