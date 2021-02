Du ser på Annonser

Jeg har gledet meg lenge til det nye spill fra World of Darkness-universet med varulver, spesielt siden skaperne fra Cyanide Studio annonserte at det kommende spillet ville være et actionrollespill. Jeg gikk også ut i fra at ingen i startfasen av neste generasjon ville våge å lansere noe så ekstremt fryktinngytende, men, før jeg startet mitt eventyr i Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, hadde jeg ingen anelse om hvor feil jeg kunne ta.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood hadde virkelig potensiale til å bli et bra spill. Grunnlaget for gameplayet er meget gjennomtenkt, og det er vanskelig å akseptere at sluttresultatet er et spill som på det meste er tålelig, med mangler på stort sett alle aspekter. Så mye at det er vanskelig å til og med bare nyte det, eller i det hele tatt føle en spenning mens en spiller.

Tatt i betraktning at Cyanides produkt forsøkte å bære en av de viktigste delene av World of Darkness-universet på sine skuldre, der skaperne lovet at de ville klare å beholde kildematerialets fortellerstil, forventet jeg fullt ut å oppleve varulvenes smerte i det jeg skulle kjempe en tapt sak. Jeg håpet virkelig å føle meg preget av ondskapen til Wyrm. Jeg forventet at selv om jeg ikke kunne vinne, kunne jeg i det minste regne med noen få timers moro.

Her spiller vi som Cahal, et av medlemmene av en varulvflokk, som kjemper desperat for å redde Gaia, eller Moder Jord. Hovedpersonen vår ser ikke bare ut som en typisk "ruffian", han er også grov og aggressiv av natur, noe som forventes å gjenspeiles i mange dialogvalg som er tilgjengelige for ham i hans menneskelige form. Jeg tør påstå at selv gamle Bethesda-spill tilbød mindre stive samtaleanimasjoner. Spøk til side - dette nivået av kvalitet på et spill på den niende konsollgenerasjonen er skuffende. Spesielt siden utviklerne skrøt av at de utnyttet PS5- og Xbox Series-konsollenes avanserte teknologi.

Selv hvis du ignorerer meningsløs dialog som ikke tilføyer noen ting til plottet og bare er uengasjerende, blir ikke spillet noe bedre. For eksempel, utover sin menneskelige form, kan Cahal også ta form av en Crinos (varulv), for det meste brukt i åpen kamp, og en Lupus (eller bare en ulv), super for diskret infiltrasjon av fiendebaser. Av alle tre mulighetene, likte jeg Lupus-delene best - men, de fleste lokasjonene er ikke helt egnet for sniking, så du vil til slutt ende opp med å spille som Crinos uansett.

Om bare snikingen og kampsystemet hadde fungert bedre... "Om" er altså nøkkelordet her. Det er vanskelig å ta snike-nivåene seriøst, når ulven må bytte til menneskelig form hver eneste gang man skal eliminere en fiende diskret - fordi av en eller annen grunn bestemte noen at ulven ikke var i stand til det selv. Det er også nesten umulig å få tilfredsstillelse fra kampene når fiendene bare renner inn på kaotisk vis.

Det ville ikke være noe galt i å ty til kamp hele tiden, hvis det i det minste ble gjort riktig. Jeg husker at jeg hadde det veldig gøy med å ødelegge alt på min vei i Prototype-serien. I Earthbloods tilfelle er det vanskelig å la seg rive med når spillet har til hensikt å gjøre det så vanskelig som mulig. Et dårlig, vaklende kamera, vanskelig å lese fiendenes reaksjoner og alltid tilstedeværende kaos: det er den korteste, mest nøyaktige oppsummeringen av alle kampene i spillet, inkludert bosskampene.

I et forsøk på å diversifisere spillet introduserte utviklerne unødvendige ferdighetstrær fordi - ifølge dem - krever et rollespill det som standard. Det hele viste seg å være mangelfullt og kjedelig. Ingen av ideene var raffinert i det hele tatt, noe som fikk det hele til å føles mer som en overkokt restsuppe i stedet for en fornuftig, gjennomtenkt og - viktigst av alt - lidenskapelig utformet rett. Ved å kutte ut mye unødvendig innhold, kunne utviklerne ha fokusert på færre og viktigere aspekter, i stedet for middelmådighet generelt.

Jeg har hoppet entusiastisk mot det nye Cyanide Studio-spillet som Lille Rødhette med kurven i hånden. Jeg forventet at ulven skulle hoppe ut av sengen, ta meg og sluke meg, slik tilfellet var med eventyret, men dessverre var det ikke det som ble levert. Jeg kunne ha likt å stirre på de enorme øynene til Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, hvis den stygge grafikken ikke hadde brent ut øynene mine. Jeg ville ha lagt merke til de store ørene, men lydsporet fikk meg til å dekke mine egne i stedet. Jeg ville ha rost de skarpe tennene hvis gameplayet ikke var så dølt. Den nyeste spillifiseringen i World of Darkness prøver sterkt å kombinere aspekter av for mange arter, og ender bare opp med å bli praktisk talt ufordøyelig. Kanskje en dag vil vi sitte med klørne i et spill verdig dette universet, men ikke i dag, kjære spillere, ikke i dag...