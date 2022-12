Westworld forsvinner visst fra HBO Max

HQ

For litt over en måned siden meldte vi at HBO kansellerer Westworld og at den ikke får en femte sesong, men dessverre ser det også ut til at de også vil fjerne serien helt fra strømmetjenesten sin. Nøyaktig hvorfor de velger å gjøre dette har ikke blitt avslørt av rapportene, men antakelig er det for å unngå å bli tvunget til å fortsette å betale royalties til regissører, manusforfattere, skuespillere osv. De av dere som tilfeldigvis har serien fysisk kan selvfølgelig fortsette å nyte den så lenge dere vil.

Hva synes du om at HBO velger å tilsynelatende også fjerne serien i tillegg til å kansellere den?