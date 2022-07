What If...? sesong to starter tidlig i 2023 og en tredje sesong bekreftes

HQ

Jeg synes at What If...? er en av de meste Marvel-seriene vi har fått så langt, så det var deilig at en ny sesong nærmest ble bekreftet før den første startet. Derfor er det bra at ventetiden på mer ikke blir lang heller.

Som en del av kveldens San Diego Comic-Con kunngjorde Marvel at andre sesong av What If...? starter på Disney+ tidlig i 2023. På toppen av dette ble panelet, hvor besøkende også fikk se en teasertrailer for den kommende sesongen, avsluttet med å avsløre at en tredje sesong allerede har fått klarsignal også.