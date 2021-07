What Remains of Edith Finch er et skremmende eventyrspill som forteller en historie om den forbannede Finch-familien. Spillet ble opprinnelig utgitt på PC og PS4 i april 2017, og Xbox One i oktober 2017 samt Switch i 2019. Nå er spillet klart for en annen plattform.

Utgiver Annapurna Interactive og utvikler Giant Sparrow annonserte nylig at What Remains of Edith Finch slippes på iOS via App Store den 16. august.

Vår anmeldelse av What Remains of Edith Finch kan du lese her om du er nysgjerrig.