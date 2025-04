Widejoy i Valorant, eller hvordan du gjør feilen din til et viralt meme

HQ

Noen ganger kan bugs bli en skikkelig hodepine for utviklere, spesielt på grunn av det dårlige ryktet de kan gi (Ubisoft eller CD Projekt Red vet litt om det). Men det er visse øyeblikk når de, takket være et samfunn med god sans for humor, kan bli til memes som sirkulerer en stund i nettverkene rundt spillet, og til slutt promoterer det. Dette er tilfelle med Valorant og Widejoy.

I et nylig intervju med Gabby Llanillo, QA Lead hos Krafton/PUBG Studios, som jobbet med Valorant, forklarte hun hvordan bugs noen ganger er morsomme å dele. "Det var en bug i spillerkortene. Oppløsningen var feil, så bildet så veldig bredt ut og det var et veldig forstørret ansikt," sa Gabby til Gamereactor. "En av Valorant tingene var Widejoy, det var det vi kalte det, men det var i utgangspunktet et bilde av Killjoy, en av agentene våre."

Det kommer også an på hvordan den enkelte spiller tar det, men det er alltid bedre å se på det med humor enn å bli sint og rakke ned på skaperne for en feil, noe som ofte bare er dumt. Du kan nyte hele det eksklusive og lokalt undertitulerte intervjuet nedenfor.

Kjente du til dette Widejoy-memet?