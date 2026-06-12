Widow's Bay har fått fornyet kontrakten for en ny sesong på Apple TV

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Det ser ut til at Apple TV nok en gang har truffet blink i TV-avdelingen, for etter at Widow's Bay hadde premiere i vår, har serien møtt enorm interesse fra fansen. Vi likte å se serien, som du kan lese i vår anmeldelse, og hvis du også gjorde det, er den gode nyheten at det blir mer Widow's Bay i fremtiden.

Som bekreftet av Apple TV, har den sjangeroverskridende serien offisielt fått grønt lys for en andre sesong, med skaper, showrunner og utøvende produsent Katie Dippold tilbake i spissen for prosjektet igjen.

Dippold har også snakket kort om hva man kan forvente av Widow's Bays comeback, og la til: "Sesong to handler om at alt er fantastisk på øya, og at det ikke er noe å bekymre seg for."

Det er uklart når Widow's Bay kommer tilbake nøyaktig, men en rimelig antakelse er at den kommer tilbake en gang i 2027. Finalen av sesong 1 finner også sted neste uke, den 17. juni.