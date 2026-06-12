Wii Sports Resort nå lagt til i Nintendo Music

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Det er på tide å utvide Nintendo Music-biblioteket igjen. Nintendo har kunngjort at de har lagt til det heis-muzak-inspirerte lydsporet fra Wii Sports Resort til sin spillmusikk-app, med totalt 99 spor som strekker seg over 1 time og 37 minutter.

Hvis du vil lytte, trenger du et Switch Online-abonnement. Deretter er det bare å laste ned appen for Android eller iOS og nyte spillmusikken. Som vi nylig rapporterte, er støtten for Nintendo Music nå utvidet for å gjøre det enklere for deg å streame Nintendo-musikk.