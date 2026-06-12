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Wii Sports Resort

Wii Sports Resort nå lagt til i Nintendo Music

Nintendo leverer bakgrunnsmusikken akkurat i tide til helgen med hele 99 spor.

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Det er på tide å utvide Nintendo Music-biblioteket igjen. Nintendo har kunngjort at de har lagt til det heis-muzak-inspirerte lydsporet fra Wii Sports Resort til sin spillmusikk-app, med totalt 99 spor som strekker seg over 1 time og 37 minutter.

Hvis du vil lytte, trenger du et Switch Online-abonnement. Deretter er det bare å laste ned appen for Android eller iOS og nyte spillmusikken. Som vi nylig rapporterte, er støtten for Nintendo Music nå utvidet for å gjøre det enklere for deg å streame Nintendo-musikk.

Wii Sports Resort

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Wii Sports ResortScore

Wii Sports Resort
ANMELDELSE. Skrevet av Jon Cato Lorentzen

Wii Sports er verdens mest solgte spill, og nå er oppfølgeren her. Vi har lagt sommerferien til Wuhu Island og konkurrert med bue, sykkel, vannscooter og frisbee.



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