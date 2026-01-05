Wildcard låser fast Counter-Strike 2 med fire nye spillere

HQ

Nå som vi er inne i det nye året og Counter-Strike 2 -sesongen forbereder seg på å starte for fullt igjen, har organisasjonen Wildcard dukket opp for å kunngjøre sin liste for 2026-sesongen, og denne består for det meste av ferske ansikter.

Den eneste kjente stjernen er Jaxon "Peeping" Cornwell, som styrer en liste som inkluderer Ethan "reck" Serrano fra SportsBetExpert og Anthony "CLASIA" Kearney fra SkinRave Esports, pluss både Simon "sSen" Solnæs Iversen og Miłosz "mhL" Knasiak som har blitt forfremmet fra Wildcards Academy.

Det er uklart hvor vi først vil se dette laget i aksjon, men det er noen store begivenheter som skjer i slutten av januar, inkludert BLAST Bounty 2026 Season 1 Finals og IEM Krakow også.