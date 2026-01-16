Wildwood viser frem sine imponerende kulisser i ny trailer

HQ

Senere i år får vi se stop-motion-animasjonsstudioet Laikas nyeste film. Wildwood ser ut til å være Laikas mest ambisiøse prosjekt hittil, og i en ny trailer får vi se hvor mye arbeid folkene i studioet har lagt ned for å skape filmen.

Traileren fokuserer i stor grad på Pittock Mansion, et virkelig sted i Portland som er rekonstruert for filmen. Kunstnerne på Wildwood har håndlaget kulissene, som er en mindre versjon av huset, men som har like mange detaljer som i virkeligheten. Vi får også glimt av massive skogsmiljøer og mer, noe som viser det ekstreme arbeidet som ligger bak bare det å gi filmen et sted å bli spilt inn. Og så er det all stop-motionen som ligger bak, som vi også får se en god del av.

Det er fortsatt ingen utgivelsesdato for Wildwood, men vi har blitt fortalt at 2026 er året vi får se den på kino. Wildwood er basert på en roman av Colin Meloy, og følger en ung jente som reiser til et mystisk rike av dyr i jakten på sin forsvunne bror.