Will Arnett blir Sweet Tooth i Twisted Metal-serien

Med både en Marvel Cinematic Universe- og Scream-stjerne er det ingen tvil om at PlayStation Productions ikke akkurat er sparsomme med den kommende Twisted Metal-serien, så det overrasker ikke at studioet har hyret inn en annen velkjent kar for en av hovedrollene.

Variety forteller at Will Arnett (Tiny Tina's Wonderlands og Arrested Development) vil ha stemmen til selveste Sweet Tooth i Twisted Metal. Med tanke på at de spesifiserer stemmen høres det ut som om mannen med klovnemasken vil spilles av en mer kraftig kar eller muligens være CG, men vi får se hva som avsløres etter hvert.