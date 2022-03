Will Smith kan ende med å bli utestengt fra Oscar-akademiet

HQ

Få har vel gått glipp av gårsdagens hendelse ved Oscar-gallaen, da Will Smith på vegne av sin kone Jada Pinkett Smith ble fornærmet av en vits fra programleder Chris Rock og gikk opp på scenen og slo ham i fleisen med flat hånd. Selv om Rock taklet situasjonen bra var det fortsatt et stort tema i både pressen og sosiale medier.

Nå kan The Hollywood Reporter bekrefte at dette har resultert i et møte blant akademilederne for å finne ut av hva de skal gjøre, og de vurderer både «ytterligere handling og konsekvenser» for Smith. I en offisiell uttalelse sier organisasjonen:

«Akademiet fordømmer handlingene til Mr. Smith på gårsdagens show. Vi har offisielt startet en formell gjennomgang av hendelsen og vil undersøke ytterligere handling og konsekvenser i samsvar med våre vedtekter, standarder for oppførsel og lover i California.»

The Hollywood Reporter sier at Smith kan forvente sanksjoner og kan ende med å bli utestengt fra Oscar-akademiet, men Oscaren for Beste mannlige hovedrolle ser han ut til å få beholde.

Politiet i Los Angeles har dessuten bekreftet at Chris Rock ikke vil politianmelde Will Smith for hendelsen, og Smith beklager selv hendelsen på sin Instagram (se i kommentarfeltet nedenfor).