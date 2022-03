Will Smith nektet å dra etter Chris Rock-slaget

HQ

Dessverre var det altså ikke vinnerne av ulike priser som fikk mest oppmerksomhet etter årets Oscar-show, men som forventet at Will Smith slo Chris Rock med et flat hånd etter at sistnevnte tok en G.I. Jane-vits på Jada Pinkett Smith sin bekostning. Det ble raskt klart at handlingen mest sannsynlig vil få konsekvenser for Smith, noe Academy of Motion Picture Arts and Sciences-lederne tydeligvis innså med en gang.

I en ny uttalelse som blant annet The Hollywood Reporter har fått bekrefter AMPAS at Will Smith ble bedt om å forlate seremonien kort tid etter at han slo Chris Rock, men at han nektet. I tillegg gjør de det fullstendig klart at de nå har startet en disiplinærsak mot herr Smith, så etter at han selv har fått sagt sin sak og forklaring den 18. april vil de kunne suspendere, utestenge eller sanksjonere han på andre måter organisasjonens vedtekter tillater (altså ikke muligheten til å sendes til tanten og onkelen i Bel-Air).

Kilder THR har snakket med hevder at veldig mange medlemmer på onsdagens møte ytret et sterkt ønske om at handlingen skal få sterke konsekvenser, som for eksempel utstengelse eller suspensjon, siden Smith tydelig var helt ute av kontroll og skadet både en person og "The Academy" sitt rykte. Dermed får vi nok ikke svar på hva konsekvensene faktisk blir før slutten av april.