Will Smith trekker seg fra The Academy og ber Chris Rock om unnskyldning

Da jeg skrev om at Academy of Motion Picture Arts and Sciences hadde opprettet disiplinærsak mot Will Smith etter at han slo Chris Rock i årets Oscar-show nevnte jeg at vi nok ikke ville få vite konsekvensene før slutten av april. Dette blir ikke helt tilfellet.

I en uttalelse til Variety og flere andre avslører Smith at han trekker seg som medlem av The Academy og beklager til Chris Rock direkte:

"Handlingene mine i den 94. Academy Awards-presentasjonen var sjokkerende, smertefulle og utilgivelige. Listen over de jeg har såret er lang og inkluderer Chris, familien hans, mange av mine kjære venner og elskede, alle de som deltok på showet og det globale publikummet hjemme. Jeg bedro tilliten til The Academy. Jeg fratok andre nominerte og vinnere muligheten til å feire og bli feiret for deres eksepsjonelle arbeid. Jeg er hjerteknust. Jeg ønsker å rette fokuset tilbake til de som fortjener anerkjennelse for prestasjonene sine og la The Academy gå tilbake til det utrolige arbeidet det gjør med å støtte kreativitet og artisteri i film. Endring tar tid, og jeg er dedikert til å gjøre alt for å forsikre at jeg aldri lar vold overgå fornuft igjen."

At han trekker seg som medlem betyr i hovedsak bare at Smith ikke blir med i Oscar-avstemningen lenger, så han skriver også i uttalelsen at han er forberedt på videre konsekvenser komiteen kommer fram til.