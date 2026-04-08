Wireless Festival avlyst etter at Kanye West fikk innreiseforbud til Storbritannia

Wireless Festival er avlyst etter at Kanye West (også kjent som Ye) ble nektet innreise til Storbritannia, noe som har utløst et politisk og kulturelt tilbakeslag.

Rapperen skulle etter planen være headliner under alle de tre dagene av arrangementet i London i juli, men den elektroniske reisetillatelsen hans ble trukket tilbake av det britiske innenriksdepartementet etter en gjennomgang. Myndighetene kom frem til at det ikke ville være "conducive to the public good" å slippe ham inn i landet.

Festivalarrangørene bekreftet avlysningen i en uttalelse, og la til at billettholderne ville få refundert billettene sine. Avgjørelsen kom akkurat da forhåndssalget begynte, noe som ga liten tid til å finne en erstatning for de tre headline-sporene.

Storbritannias statsminister Keir Starmer hadde allerede beskrevet bookingen som "deeply concerning", noe som gjenspeiler en bredere uro på tvers av det politiske spekteret.

Saken plasserer også West i rekken av amerikanske artister som tidligere har blitt nektet innreise til Storbritannia, deriblant Snoop Dogg og Tyler, the Creator, som begge har hatt midlertidige innreiseforbud tidligere.