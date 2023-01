Witchfire er som fantasy-sjangerens Destiny i gameplaytrailer den 3 januar 2023 klokken 20:51 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Nvidia bestemte seg for å starte spillåret med et brak i dag. Ikke bare ved å avduke nye grafikkort, laptop-integrering og slik, men også vise hva teknologiene deres kan...

Vanishing of Ethan Carter-utvikler viser frem Witchfire den 8 desember 2017 klokken 14:30 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget Det kom enormt mange spennende kunngjøringer under nattens Game Awards! En av de mer oppsiktsvekkende avsløringene kom fra The Astronauts, et studio som består av folk...