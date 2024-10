Wizards of the Coast avslører de første Magic: The Gathering x Marvel-kortene Vi vil kunne bygge en superheltdekk i 2025.

New York Comic-Con gir oss noen virkelig store nyheter for MCU i fremtiden. En av dem, som kanskje har gått mer ubemerket av mange på grunn av sin avstand fra filmer eller videospill, er avsløringen av de første kortene fra Secret Lair Marvel-settet i Magic: The Gathering. HQ Superdrop vil bli utgitt 4. november og vil inneholde kort med Marvel-figurer Captain America, Black Panther, Iron Man, Wolverine og Storm. Og de vil tjene som en forhåndsvisning av Magic's Universes Beyond-sett som kommer ut neste år, det første av flere. I tilfelle 2025 vil det fokusere på Spider-Man. Du kan ta en titt på noen av kortene som vil bli utgitt 4. november nedenfor. Klar til å komme tilbake til Magic: The Gathering med Marvel?