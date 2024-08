Wizards of the Coast går tilbake D&D Beyond-endringer

For noen dager siden rapporterte vi om Hasbro- eide Wizards of the Coast's beslutning om å endre hvordan innhold håndteres via D&D Beyond.

HQ

Disse endringene kom da 2024-versjonen av Player's Handbook ble rullet ut, og ville ha sett mye innhold - som for øyeblikket er automatisert på den digitale plattformen - bli gjort utilgjengelig for brukere med mindre de skulle legge det inn manuelt selv.

Som du kan forestille deg, var folk som liker hvordan ting har vært i Dungeons & Dragons de siste ti årene ikke så glade, og nok var misfornøyde med samtalen til at Wizards har ombestemt seg, kunngjort i et innlegg på D&D Beyond's X-profil :

Det er langt fra første gang Hasbro har tatt et tvilsomt og forretningstruende valg siden oppkjøpet av den ikoniske serien, som da selskapet tidligere i år forsøkte å privatisere systemreferansedokumentet (noe som eksplisitt har vært offentlig tilgjengelig siden spillets begynnelse) og kreve frilansskapere for en andel av den historiske og nåværende fortjenesten av arbeidet deres hvis de hadde brukt D&D -systemet.

Som alltid er det bra at selskapet lytter til kundene sine, men jeg kan ikke la være å lure på hvor mange dårlige forretningsbeslutninger de fleste fansen er unna fra å gå videre til et annet TTRPG.