Wizards of the Coast har som mål å tiltrekke seg et bredere publikum til Dungeons & Dragons med en egen serie live-streamede spill

HQ

Vi lever i en sann gullalder for å komme i gang med TTRPG-er. Film- og TV-suksesser som Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves eller Stranger Things har åpnet dørene for et bredere publikum til å ta en titt på verdens mest berømte rollespill, i likhet med videospill som Baldur's Gate III, og har til og med snudd opp ned på over 40 år med konvensjoner og giftige fordommer. I dag er det kult å spille D&D, og det er mange der ute som har lyst til å begynne å spille. Det mener i hvert fall Wizards of the Coast, som nå lanserer en ny serie med live-show med spilling.

Wizards ønsker å etterligne suksessen til veletablerte programmer som Dimension 20 og Critical Role (Vox Machina, The Mighty Nein), og har derfor hentet inn en rekke spillentusiaster som også er kjente fjes for fansen. Jasmine Bhullar ("DesiQuest", "Dimension 20") skal være Dungeon Master ved et bord med de faste spillerne Mayanna Berrin ("Dispatch", "StoryQuest"), Christian Navarro ("13 Reasons Why", "Forgotten Realms: Tears of Selune"), Neil Newbon ("Baldur's Gate III") og Devora Wilde ("Baldur's Gate III"). Serien, "Dungeon Masters", har premiere 22. april kl. 18.30 Pacific Time med en dobbeltepisode, der de skal starte en kampanje i den fornyede Ravenloft-omgivelsene.

Målet, som rapportert av Variety, er ikke så mye å overlappe med eller overgå showene som allerede er på lufta, men snarere en måte å konvertere merkevarens nåværende økning i popularitet til flere spillere.

"Vi trenger å tiltrekke oss et eksisterende publikum. Når vi ser hvordan 'Baldur's Gate III', 'Stranger Things' og 'D&D'-filmen utvidet fansamfunnet og antallet mennesker som spiller dette spillet generelt, vet jeg at mitt mål med å gå i gang med dette - og til en viss grad Wizards' mål med å gjøre det - er å utvide denne hobbyen som vi alle elsker så høyt, " sa Bhullar til Variety. "Så hvis noen som aldri har sett et live-spill, ser på vårt og sier: 'Jeg vil kjøre mitt eget D&D-spill', så tror jeg vi har gjort jobben vår godt. Å tiltrekke oss et publikum som ikke er kjent med live-spill, er en del av målet vårt."

Her på Gamereactor er vi også fans av TTRPG-er, og for noen måneder siden anmeldte vi det nye Dungeons and Dragons: Heroes of the Borderlands Starter Set, og bekreftet at det er den beste måten å komme i gang med spillet på, selv om verken du eller vennene dine noen gang har prøvd det før.

Eventyret venter ...