Wolfe Glick vinner Pokémon Europe International Championships og holder tidenes hardeste seierstale

HQ

Det finnes kanskje ikke noe større navn i konkurranseverdenen Pokémon Video Game Championships (VGC) for tiden enn Wolfe Glick. Han har deltatt på flere arrangementer rundt om i verden og vunnet de fleste av dem, og hans siste store resultat kom på Pokémon Europe International Championships som ble avholdt i London i helgen.

Etter å ha vist seg å være en naturkraft igjen, kom Glick ut på toppen ved å beseire Dylan Yeomans i den store finalen, og sikret seg turneringen, troféet og $ 15,000 XNUMX i premiepenger for seg selv.

Etter at arrangementet var over, gikk Glick opp på scenen for å snakke om resultatet og holdt til slutt en nådeløs og minneverdig tale.

Som fanget av X-brukeren Pyrogue18: "Ærlig talt, jeg tenker bare på omfanget. Det var 1400 spillere som meldte seg på denne turneringen, som deltok i denne turneringen, den største offisielle Pokémon-turneringen gjennom tidene. 1400 spillere trente sine Pokémon, reiste til London, trente med venner, jobbet med laget sitt. 1400 mennesker møtte opp til denne turneringen og håpet og drømte om å vinne hele greia... MEN DET VAR IKKE NOK!"

Selv om det er uklart hva som blir det neste for Glick, er det ingen tvil om at den siste tidens form gjør at han sikter seg inn på en ny World Championship, ved siden av trofeet han vant i 2016.