Wolfs får en oppfølger med Brad Pitt, George Clooney og Jon Watts tilbake

Et av de mest spennende kommende Apple TV prosjektene er uten tvil den Jon Watts-regisserte Wolfs. I denne filmen spiller Brad Pitt og George Clooney rivaliserende fiksere som får i oppgave å fullføre den samme jobben som en duo, og etter traileren å dømme ser den ut til å bli vittig og actionfylt.

Hvorfor forteller vi deg dette? Fordi Deadline har bekreftet at en oppfølger til Wolfs allerede er under utvikling. Til tross for at den første filmen ikke engang kommer før 27. september på Apple TV+ og kommer til et utvalg kinoer (og ikke lenger en storstilt kinopremiere) rundt om i verden uken før, fra 20. september, har Apple TV allerede gitt Watts grønt lys til å utvikle en oppfølger, en oppfølger der Pitt og Clooney også vender tilbake.

Vi får se om Wolfs presenterer en slutt som legger opp til en oppfølger, eller om denne oppfølgeren vil ta hovedrolleinnehaverne til et nytt sted med nye, vanvittige hendelser. Uansett, hvis du ikke allerede har gjort det, kan du se traileren for Wolfs nedenfor.