Wolverines kreative direktør slutter for å lage Perfect Dark

Tre år har gått siden Insomniac Games kunngjorde Marvel's Wolverine, så fansen har tryglet om selv den minste informasjon i lang tid. Noen mener at mangelen på nye detaljer betyr at spillet er i trøbbel, og kveldens nyheter vil sannsynligvis kaste bensin på det bålet - selv om det ikke nødvendigvis er så ille som du kanskje tror.

Stephen Totilo hevder på Game File at Brian Horton, som tidligere var kreativ leder på Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Spider-Man 2 og Ratchet & Clank: Rift Apart, forlot Insomniac Games og sin rolle som kreativ leder på Marvel's Wolverine forrige sommer for å bli med i The Initiative. To av Totilos kilder sier at dette var "resultatet av kreative beslutninger rundt spillet", så det høres ut som om Insomniac tok en stor beslutning om Wolverine tidligere i år.

De av dere som er bekymret for hvordan dette trekket påvirket utviklingen, kan imidlertid ta det med ro, for en Sony-representant bekrefter at Horton har blitt erstattet av Insomniac-veteranen Marcus Smith og at Mike Daly er den nye spilldirektøren.

Horton er nok ikke så lei seg for skiftet heller, ettersom han nå er kreativ leder for The Initiative og Crystal Dynamics' Perfect Dark. La oss håpe dette betyr at begge spillene ender opp med å bli enda bedre når de endelig lanseres i 2025 og/eller 2026.