Wolves Esports kronet til seierherrer i Esports World Cup Teamfight Tactics

Nok en stor turnering på Esports World Cup kom til en slutt i løpet av helgen. På toppen av Fortnite og Street Fighter 6 ble fansen også utsatt for Teamfight Tactics -turneringen som så 16 lag kjempe om en del av en premiepott på $ 550,000 XNUMX.

Med det arrangementet nå i sekken, kan vi legge til at Wolves Esports har blitt kronet til mester etter å ha beseiret T1 i den store finalen på en tett 3-1 måte. Dette resultatet har sett laget på vei hjem med $ 200,000 50,000 i premiepenger, og til og med ytterligere $ XNUMX XNUMX i lommen til Li "LiShao" Chengyu for å bli kalt MVP for arrangementet.

En haug med Club Points har også blitt gitt til Wolves Esports, men med tanke på at Team Falcons fremdeles er langt foran på denne topplisten, er det ikke akkurat noe Wolves har en sjanse til å ta igjen det saudiarabiske laget i.