Wonder Boy: Asha in Monster World har fått vestlig lanseringsdato

Wonder Boy: Asha in Monster World er det seneste tilskuddet i Wonder Boy-serien, og er en remastret utgave av Wonder Boy IV. Spillet lar deg "oppleve Ashas reise som aldri før" med "cell-shaded 3D-grafikk og 2D-gameplay som holder seg tro mot originalen med raffinert spillinnhold."

Wonder Boy - Asha in Monster World ble sluppet til PS4 og Switch i Japan den 22. april, og nå har vi endelig fått den vestlige lanseringsdatoen.

Utvikler Artdink og utgiver ININ Games har annonsert at Wonder Boy: Asha in Monster World kommer til PS4 og Switch den 28. mai i Nord-Amerika, Europa og Australia, og til Steam den 29. juni.

Vil du ha flere detaljer om spillet kan du sjekke ut dets offisielle hjemmeside.