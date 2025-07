Wonder Boy: Asha in Monster World skyggen falt for Xbox

HQ

Monster World IV ble utgitt for Mega Drive i 1994, og var et virkelig vellaget plattformrollespill, og er allment ansett som kanskje den beste delen i serien.

Det var derfor ingen overraskelse at det ble inkludert i Mega Drive Mini da det ble utgitt i 2019, og at en fullstendig nyinnspilling kom til PC, PlayStation 4 og Switch i 2021. Nyinnspillingen ble kalt Wonder Boy Asha in Monster World, men som du kan se, manglet Xbox blant de tilgjengelige formatene, og som du allerede har skjønt av overskriften, er dette nå fikset.

Bliss Brain har i dag både kunngjort og utgitt Wonder Boy Asha in Monster World på nytt, denne gangen for PC (Microsoft Store), PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Hvis du vil friske opp hukommelsen og se nærmere på denne flotte tittelen, har vi en trailer å by på nedenfor. Vi lover at det er vel verdt tiden din.