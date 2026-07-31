Wonder Man vil ikke få en ny sesong, til tross for den nylige fornyelsen

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For noen måneder siden kunngjorde Marvel Studios at «Wonder Man skulle få en ny sesong, og at serien til slutt skulle komme tilbake til Disney+. Situasjonen har imidlertid endret seg, og det er nå besluttet å gå tilbake på de tidligere planene.

En rapport fra Variety forklarer at sesong 2 av « Wonder Man offisielt er avlyst, etter at forfatterrommet for den neste episoden aldri ble åpnet, og forfatterne siden har blitt frigjort for å jobbe med andre prosjekter.

Yahya Abdul Mateen II, som spiller hovedrollen som Simon Williams/Wonder Man, kommenterte nyheten på sosiale medier og delte sine tanker om situasjonen.

«Det har nettopp kommet nyheten om at Wonder Man ikke kommer tilbake med sesong 2. (Og hvis du ikke visste det, så vet du det nå! 😬) Sånn er livet, ikke sant? Alt vil ordne seg. Jeg vil takke alle som SÅ serien, LIKTE serien og DELTE at de likte serien på en eller annen måte. Serien fungerte. Og det er det jeg liker best med den.»

Hva dette betyr for fremtiden til « Wonder Man i Marvel Cinematic Universe gjenstår å se, da det alltid har vært uklart hvordan karakteren skulle flettes inn i det større bildet etter hendelsene i sesong 1. Kanskje denne avlysningen åpner døren for at « Wonder Man kan få en større tilstedeværelse på kino, men foreløpig kan vi bare vente og se.