Wonka har allerede tjent 43 millioner dollar internasjonalt

Nylig rapporterte vi om helgens kinotall, inkludert dominansen til The Boy and the Heron. Men når du leser den artikkelen lurer du kanskje på hvorfor Wonka ble utelatt. Vel, det er fordi den foreløpig bare er ute i Europa, Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika, mens USA må vente til 15. desember.

Selv om den ennå ikke har hatt tilgang til de samme inntektene som i USA, har Wonka likevel fått en imponerende debut med 43,2 millioner dollar i åpningshelgen. Av dette kommer 11 millioner dollar direkte fra Storbritannia.

Opprinnelseshistorien til Willy Wonka høres kanskje ikke ut som en hit, men filmen har gjort det ganske bra hos kritikerne, og det er tydelig at folk står i kø for å se Timothee Chalamet som den berømte sjokolademakeren. Med et budsjett på rundt 125 millioner dollar er det fortsatt et stykke igjen før filmen kan betraktes som lønnsom, men med tanke på at den så langt bare er lansert i begrenset omfang, er dette en god indikasjon.