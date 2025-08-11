World Cup i e-sport: Team Secret kronet Rainbow Six: Siege X mester

HQ

Mens du sannsynligvis ville ha satt pengene dine på at en etablert og erfaren veteranorganisasjon skulle vinne Rainbow Six: Siege X -trofeet på Esports World Cup, endte dette til slutt ikke opp med å være tilfelle.

Turneringen ble avsluttet i løpet av helgen, og en ny mester ble kronet. Team Secret tok utfordringen og beseiret G2 Esports i den store finalen, og sikret seg pokalen og $ 750,000 XNUMX i premiepenger.

Dette er et stort øyeblikk for organisasjonen, da det er det første store troféet som Team Secret har vunnet i Rainbow Six esports. Det setter nå også laget opp som et å se på vei inn i fremtidige arrangementer, inkludert Six Invitational, som det aldri gjorde mye av en bule i tidligere i år, da det avsluttet den fremste turneringen som en av de første knockouts.

Dette resultatet gjør også at Team Secret som organisasjon oppnår 1 000 Club Points, noe som vil være nyttig for organisasjonens status i den overordnede Club Championship.